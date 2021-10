La Ruche qui dit oui ouvre ses portes

Pour ces journées portes ouvertes, certaines Ruches franciliennes ont programmé des événements très spéciaux, en plus de leur distribution : rencontres avec des producteurs, expériences fermières (traite de vaches, fabrication de fromages, brassage de bières...), ateliers culinaires avec des chefs et des bloggeurs, leçons de jardinage, dégustations, grands repas de quartiers, concerts et tombolas.

En Île-de-France, La Ruche qui dit oui compte 217 producteurs et 37 181 membres actifs, qui se retrouvent régulièrement lors de véritables marchés éphémères autour de produits locaux et de saison, frais et de qualité.

De Paris à Fontainebleau, les producteurs défendent les races et variétés oubliées de la biodiversité.

Pour trouver la Ruche la plus proche de chez vous, rendez-vous sur : www.laruchequiditoui.fr/portesouvertes puis entrez le nom de votre ville.