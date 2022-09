Portes ouvertes exceptionnelles à la chaufferie biomasse Sévéo de Sevran le samedi 24 septembre

Rendez-vous dans le quartier des Beaudottes, rue Salvador Allende, pour découvrir et comprendre le fonctionnement de cette installation énergétique vertueuse. De nombreuses animations ludiques attendent petits et grands, notamment un escape game géant.

Grâce à cet événement, la volonté commune de la Ville de Sevran et d’ENGIE Solutions est de permettre aux Sevranais de connaitre les acteurs de leur réseau de chaleur et plus largement de participer activement à la sensibilisation du grand public au développement des énergies renouvelables sur le territoire.

8 500 logements chauffés

Depuis sa mise en service en 2018, la chaufferie biomasse Sévéo alimente l’équivalent de 8 500 logements, permettant aux Sevranais de bénéficier d’une solution de chauffage et d’eau chaude sanitaire décarbonée. Issue à plus de 50 % de la biomasse, la production de chaleur permet de réaliser chaque année l’économie de 12 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 5 300 véhicules en circulation. Cette manifestation pédagogique s’inscrit pleinement dans les objectifs d’ENGIE Solutions d’être un allié des collectivités pour atteindre la neutralité carbone.