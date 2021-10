Portes ouvertes de la Création d'entreprise

Deux sessions de conférences, l'une le matin et l'autre l'après-midi, y seront organisées, axées principalement sur quatre enjeux de la création d'entreprise : “réaliser un business plan”, “les bases de la comptabilité”, “les aides fiscales et sociales pour créer” ainsi que “comprendre et choisir son statut juridique”.

L'occasion sera également donnée de rencontrer, au cours de rendez-vous individuels de 15 minutes, un expert de la création d'entreprise qui répondra aux questions des entrepreneurs de demain dans les domaines juridiques, comptables, commerciaux et marketing, entre 9h et 18h30. L'inscription gratuite mais au nombre de places limitées, se fait en ligne, sur le site : creactifs.com.