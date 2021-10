Portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir

Les 23 et 24 janvier prochains, de 9 h à 18 h, à l'occasion des journées portes ouvertes, collégiens, lycéens, étudiants et jeunes diplômés pourront découvrir les six filières et les 28 métiers auxquels forment les Compagnons du Devoir.

