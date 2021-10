Portage salarial : « Il y a urgence ! »

Les différentes mesures impactant le secteur du portage salarial et en particulier l’exclusion des non-cadres qui trouvaient là un moyen de survivre à un marché du travail trop rigide pour permettre leur intégration, sont inadaptées et particulièrement injustes. Les 60 000 portés français sont directement impactés par ces dispositions particulièrement discriminantes. Elles rompent gravement l'équilibre nécessaire à la sérénité entrepreneuriale préfigurant la croissance de demain dont notre pays manque cruellement. Guillaume Cairou s’est adressé à Michel Sapin lui posant la question : « Pourquoi, Monsieur le ministre, ne vous saisissez-vous pas enfin de la question de l’extension du portage salarial afin de l’ouvrir définitivement à tous les Français ? Il y a urgence. Je me demande s’il n’y a pas une contradiction entre la volonté de résorber le chômage d’un côté, et réduire de l’autre le portage salarial qui permet de sortir les plus précaires de la spirale infernale qu’est le chômage ! »