Port du masque obligatoire : la CPME Paris IDF se félicite du comportement des parties prenantes

Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France, exprime sa satisfaction quant à la mobilisation et à l'engagement des commerçants, des artisans, des indépendants, ainsi que des clients à Paris et en Île-de-France : « tous font preuve d'un civisme exemplaire dans la mise en œuvre et le respect de la nouvelle règle et nous constatons, de surcroît, que les clients adoptent un comportement de "consom'acteurs" engagés en soutenant la consommation de proximité. »

La CPME Paris Île-de-France approuve sans réserve l'obligation du port du masque dans les lieux publics clos, une décision qui répond à trois de ses priorités :

d'abord la santé des collaborateurs et des clients (pour mémoire, un employeur a l'obligation de protéger la santé de ses employés) ;

ensuite la confiance des collaborateurs et des clients, indispensable pour que le climat soit propice à la reprise de la production et de la consommation ;

enfin la prévention de tout reconfinement généralisé, qui serait catastrophique et saperait la relance.

Pour Bernard Cohen-Hadad, « l'économie régionale a déjà particulièrement souffert depuis 18 mois du fait des mouvements sociaux des gilets jaunes puis des grèves. Ce qui tuerait notre économie, ce n'est pas le port du masque mais un reconfinement général qui nous paralyserait à nouveau ! ».