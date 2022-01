Port du masque obligatoire en extérieur

La Seine-Saint-Denis a précédé les autres préfectures franciliennes en imposant l’obligation du port du masque dès le 30 décembre afin d’endiguer la flambée des contaminations au variant Omicron de la Covid-19.

« En raison de la forte dégradation de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire en Seine-Saint-Denis pour les personnes de onze ans et plus sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public », a tweeté la préfecture.

Cette obligation était déjà en vigueur dans les lieux de forte affluence tels que le marché de Saint-Ouen ou encore celui de Montreuil.

La préfecture de Paris s’aligne

La préfecture de police de Paris avait déjà annoncé le retour du masque obligatoire à partir du 31 décembre pour les plus de 11 ans « à l’exception des personnes circulant à l’intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers à deux-roues ou des personnes pratiquant une activité sportive ». Une mesure qui concerne également les lieux ouverts de Paris en excluant le bois de Boulogne et de Vincennes et les emprises des aéroports de la région.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.