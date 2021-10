Port du masque généralisé : audience au Conseil d'Etat

Après avoir déposé la semaine dernière un référé liberté sur la garantie des droits des malades atteints du Covid-19, l'association Coronavictimes a déposé hier, mardi 14 avril, un mémoire en intervention volontaire soutenant que l'obligation de port du masque est nécessaire pour vaincre l'épidémie.

Sur la même longueur d'ondes que l'édile de Sceaux dont l'arrêté municipal a été suspendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le mémoire de l'association défend que « le port du masque, y compris artisanal, est une mesure efficace pour protéger les autres, son port généralisé est donc une mesure nécessaire pour prévenir la contamination de nouvelles personnes, notamment les personnes âgées ou malades, par les porteurs du virus ».

Représentée à l'audience devant le Conseil d'Etat par Me Guillaume Hannotin, avocat au Conseil, et Michel Parigot, président de l'association Coronavictimes, l'association rappelle que le port du masque peut avoir deux fonctions distinctes et qu'il ne faut pas confondre : se protéger soi-même et protéger les autres, et que c'est cette seconde fonction qu'il faut impérativement prendre en compte.

L'argumentaire souligne aussi que le port du masque est « une mesure utilisée par tous les pays qui ont réussi à contenir l'épidémie de coronavirus … d'autant plus nécessaire qu'une étude chinoise très récente a montré que le virus pouvait se retrouver dans l'air environnant une personne contaminée jusqu'à une distance de 4 m ».

Enfin, l'association soutient que l'obligation de port du masque n'est pas attentatoire à la liberté de circulation alors que le contraire l'est car « cela signifie que les personnes âgées et les personnes malades ne peuvent plus circuler sans se mettre en danger grave, faute de pouvoir se protéger des personnes contaminantes qui circulent sans masque ».