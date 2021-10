Port de Paris envisage d'investir 400 millions d'euros

Il s'agit, d'une part, de 120 hectares comprenant un bassin et des terre-pleins destinés aux entreprises de BTP et, d'autre part, de 300 hectares abritant un autre bassin et une vaste zone logistique. « Le schéma de développement de la région l'Île-de-France, le Sdrif, et le Grand Paris prévoient la construction de 70 000 logements par an, et il faudra bien alimenter ces chantiers et ceux du futur métro », a expliqué Alexis Rouque, directeur général de Ports de Paris.