Popsquare, des bureaux “nouvelle génération” à Aubervilliers

Les équipes Design & Project et le département développement durable de CBRE conseillent QNB Capital pour cette réalisation associant un immeuble de bureaux et un espace indépendant de 600 m² dédié aux activités sportives. En France, QNB Capital gère un portefeuille d'une vingtaine d'actifs, valorisés à environ 500 millions d'euros, et projette la livraison de 100 000 m² au cours des trois prochaines années.

De son côté, CBRE, spécialisé en aménagement de bureaux clé en main, anticipe les besoins des futurs occupants en misant sur la flexibilité des espaces, comme la possibilité d'accueillir un espace de coworking au rez-de-chaussée et au premier étage.

Comme le souligne les promoteurs de l'opération, « une attention particulière a été mise sur le confort et le bien-être des utilisateurs avec notamment l'augmentation des débits de renouvellement d'air ainsi que l'aménagement d'un espace vert en cœur d'ilot, permettant la réalisation d'espaces de grande qualité d'usage ». Ces solutions s'inscrivent dans le cadre de la démarche de certification Well, visée sur cette opération.

CBRE accompagne également QNB Capital dans la démarche développement durable de l'immeuble – à très faible impact environnemental et économe en énergie – dans l'obtention des certifications HQE et BREEAM, ainsi que des labels BBC Effinergie 2017 et E+/C-, présageant de la future règlementation thermique. La conception architecturale de l'immeuble est réalisée par l'agence Hardel & Le Bihan, Atelier Roberta – paysagiste et des bureaux d'études Terrell, Acoustique & Conseil et Sinteo.