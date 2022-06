Pollution des deux-roues : des associations demandent des contrôles

Dans leur recours déposé devant le Tribunal administratif de Paris, ces associations souhaitent que les autorités de police contrôlent et sortent de la circulation les deux-roues motorisés “pour réduire la pollution atmosphérique et protéger la santé publique”. Elles citent l'article R-318-1 du Code de la route, selon lequel “les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques”.

« Les contrôles de verbalisation et de sanction sur les deux-roues motorisés ne sont aujourd'hui pas mis en place, alors même qu'ils sont une source de pollution atmosphérique et sonore importante », accuse Tony Renucci, directeur général de Respire. « La Ville de Paris doit être exemplaire et précurseur, dans le cadre de la Zone à faibles émissions et en vue des JO 2024 ».

« La Mairie de Paris et la Préfecture se retranchent derrière l'absence de tout outil technique disponible (pour verbaliser), alors même que, selon la préfecture, 80 % des deux roues sont en infraction », souligne de son côté Camille Mialot, avocat de l'association Respire.