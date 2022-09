Pollution de l'air : l'État risque de payer une nouvelle somme record

L'État avait été condamné en août 2021 à verser 10 millions d'euros pour ne pas avoir renforcé suffisamment son dispositif contre la pollution, une décision portant alors sur le premier semestre 2021. Le rapporteur public du Conseil d'État – dont les avis sont généralement, mais pas toujours, suivis par les juges – a demandé le versement de 20 millions d'euros supplémentaires correspondant aux deux semestres suivants, jusqu'en juillet 2022.

Il a reconnu dans ses conclusions une amélioration “réelle” mais l'État a selon lui échoué à agir dans les délais “les plus courts possible” pour que la qualité de l'air s'améliore dans certaines métropoles. La pollution, liée notamment au trafic automobile, représente un enjeu important de santé publique. « La mortalité liée à la pollution de l'air ambiant reste un risque conséquent en France avec 40 000 décès, attribuables chaque année aux particules fines », soulignait Santé publique France l'an

dernier.

Les Amis de la Terre, à l'origine de l'affaire, se sont félicités d'avoir été pour l'essentiel suivis par le rapporteur, en attendant la décision des juges sous deux à trois semaines. « C'est une astreinte d'un montant historique qui doit entraîner des réactions à la hauteur de la crise actuelle », a réagi Mathilde Manteaux, juriste de l'ONG. « L'État ne va pas assez vite malgré toutes les crises qui s'enchaînent », sur le plan de la pollution comme du climat, a-t-elle estimé. En matière climatique, deux décisions de justice distinctes, dans les dossiers dits de “Grande-Synthe” et de “l'Affaire du siècle” ont reconnu en 2021 les manquements de la France.

Une première décision en juillet 2017