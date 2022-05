Politique RSE : méconnue de la majorité des employés

Cette enquête révèle que si les décideurs comprennent la nécessité de mettre en œuvre des politiques de développement durable, les employés sont moins conscients ou tenus informés des mesures qui sont réellement prises, puisque moins d’un employé sur trois connait la politique de son entreprise.

Mais le désir d'en savoir plus est manifeste, puisque 64% d'entre eux souhaitent s'informer ou être tenus informés sur les politiques menées par leur entreprise et 76% des Français interrogés pensent que l’impact de la politique environnementale de leur entreprise est positif, contre 72% à l’échelle européenne.

Fidélisation des employés

L'importance de veiller à ce que la main-d'œuvre comprenne ces politiques est primordiale du point de vue du recrutement et de la fidélisation. L’étude montre que 67 % des employés reconnaissent que le développement durable est un facteur important dans le choix d'un poste. Les Français sont 72% à déclarer que ce facteur influence leur prise de décision dans leur choix.

Il existe un fossé en termes de connaissances et de compréhension entre les décideurs qui créent les politiques de durabilité et ceux qui sont sur le terrain dans les entreprises. Pour atteindre les objectifs de développement durable, les entreprises ne peuvent pas travailler en vase clos, elles doivent le vivre et le respirer de l'intérieur. Les employés doivent s'engager dans le processus de durabilité afin d'avoir un impact positif durable et de rester compétitifs en tant qu'entreprise en attirant les meilleurs talents », déclare Federico Garcea, fondateur et PDG de Treedom.

Les principaux facteurs de durabilité des employés sont, pour la moitié, d’être fiers de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, pour 29%, de s’assurer que la planète est protégée pour les générations futures et 24% veulent avoir un impact positif sur l’environnement.

Pour les Européens, les trois principales initiatives de durabilité sont la prévention et la réduction de l'impact environnemental à 51%, la garantie des améliorations constantes à 38% et l’impact social, notamment redonner aux communautés pour 28%. En définitive, une politique de l’entreprise doit démontrer un impact positif capable de communiquer clairement aux travailleurs des objectifs, des actions et des résultats précis.