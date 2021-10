Politique fiction ou fiction politique ?

François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont néanmoins décidé de croiser dans la symbolique. Pour ce séminaire éclair, manière de régate de prérentrée, le cap a été prudemment mis sur un horizon relativement lointain : l’Hexagone en 2025, projection aventureuse des défis qui se profilent. Ce thème introductif a finalement suscité critiques et ironie. Le diagnostic prospectif est ainsi jugé totalement « surréaliste », par Laurent Wauquier, le vice-président de l’UMP, « vu les difficultés actuelles ». De son côté François Bayrou, président du MoDem trouve que « le travail de reconstruction nécessaire pour notre pays n’est pas là. (…) L’idée qui prédomine, c’est que les choses vont s’arranger d’elles-mêmes. Ceux qui le croient se trompent… ». Le Medef a, lui aussi, vivement réagi, par la voix de son responsable du pôle entrepreneuriat, Thibault Lanxade : « la stratégie d’une boîte, on ne la fait pas en une demi-journée, alors celle de l’Etat... ça nous fait rigoler… ». En semant les graines du meilleur des mondes possibles, la volonté de l’exécutif n’était sans doute pas de récolter cette volée de bois vert … La communication est devenue un art bien délicat…