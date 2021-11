Politique agricole commune 2021 : 81 millions versés en IDF

En Île-de-France, 3 802 exploitations, soit 94 %, ont été payées pour un montant de plus de 81 millions d’euros. « Il s’agit de résultats historiquement élevés, par comparaison aux années précédentes. »



Ces avances concernent les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs) et la plupart des aides couplées animales (aides aux bovins allaitants et laitiers, aides ovines et caprines). Comme l’an passé, le taux de l’avance des aides est de 70 % (au lieu de 50 %) des montants finaux pour les aides directes.

De nouveaux versements seront réalisés au titre de cette avance, fin octobre et mi-novembre. Ils concerneront notamment les agriculteurs dont les dossiers étaient incomplets ou faisaient encore l’objet d’un contrôle. Le paiement du solde des aides du premier pilier de la PAC sera versé à partir de la mi-décembre.