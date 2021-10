Pôle métropolitain parisien compétent en matière de logement ?

Des discussions ont actuellement lieu entre le gouvernement et les collectivités autour de la création d'un "Pôle métropolitain parisien", qui permettrait de mettre en œuvre des politiques à l'échelle de la métropole. L'un des principaux sujets de discussion concerne l'attribution à ce pôle de compétences en matière de logement. Un autre débat est de savoir si l'appartenance des collectivités à cette instance doit se faire sur la base du volontariat ou être rendue obligatoire par la loi. La question est importante, notamment au regard du logement.

De nombreux élus soulignent qu'aucune politique cohérente en la matière ne pourra être mise en œuvre à l'échelle de la métropole si certaines communes peuvent y déroger. Une position de compromis a été élaborée, permettant d'articuler volontariat et contrainte, sur le modèle de ce qui existe pour les intercommunalités. Il s'agirait de permettre l'extension à tout le territoire de la métropole des compétences du "pôle métropolitain parisien", à partir du moment où un certain pourcentage de la population et des collectivités en feraient partie.

Bertrand Delanoë a exprimé son soutien à cette position : "Que la compétence logement soit au pôle métropolitain ou à l'autorité du logement, il faut que les adhésions ne soient pas facultatives, qu'elles soient fixées par la loi", a-t-il déclaré. Il a aussi dit trouver "plus simple" que ce pôle ait la compétence logement, plutôt que de la confier à une instance distincte.