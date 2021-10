Pôle emploi partenaire de la filière communication

La filière de la communication détient une place majeure au sein du paysage économique et social, en étant notamment troisième employeur européen derrière la filière de la construction et celle de la restauration (source Ernst & Young). Pour autant, sur la seule région francilienne, 10 % des demandeurs d'emploi sont en recherche sur la filière de la communication. C'est pourquoi l'Observatoire Com Media et Pôle emploi signent un partenariat.

La transformation numérique constitue une révolution sans précédent de par sa vitesse de diffusion et l'accélération des innovations. La filière de la communication et du marketing est au cœur de cette transformation, notamment au regard des évolutions des modes de consommation, de la modification de la relation client mais également de la mutation de ses propres métiers.

Le digital a des conséquences majeures sur l'emploi et la formation au sein de la filière communication et du marketing composée de 19 secteurs activités (média, agences, événementiel, filière graphique…), regroupant plus de 40 000 entreprises autant traditionnelles que portées sur les nouvelles technologies, réalisant un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 49 milliards d'euros et consolidant plus de 400 000 emplois.

Afin de répondre cet enjeu, l'Observatoire Com Media et Pôle emploi Cadres Diderot se sont rapprochés afin d'initier la démarche « Emploi & Formation ».

Cette première en France pour la filière de la communication et du marketing permettra :

d'apporter aux entreprises de la communication un éclairage sur les nouveaux métiers ;

de leur apporter une visibilité sur les talents nécessaires à leur mutation ;

de proposer des axes pédagogiques permettant de mieux comprendre les évolutions des métiers de la communication et de soumettre des solutions pratiques et opérationnelles nécessaires à la transformation des entreprises ;

de favoriser les rencontres entre les talents et les entreprises de la filière de la communication ;

d'apporter un éclairage sur les tendances de l'emploi sur la filière de la communication en France selon les profils, les secteurs d'activité, les régions et les départements par la voie d'un baromètre.

Ce partenariat se concrétisera de la manière suivante :

actions de promotions des métiers auprès des équipes Pôle emploi et des demandeurs d'emploi ;

organisation d'événements en faveur de l'emploi sur notre filière ;

centralisation des contrats pour faciliter les relations entre Pôle emploi et les adhérents de l'association, dans un souci d'efficacité ;

mise en œuvre, au bénéfice des adhérents de l'Observatoire Com Media, de mesures permettant de diminuer le coût du travail ou de sécuriser les recrutements.

Pour répondre à ces objectifs, Pôle emploi et l'Observatoire Com Media ont lancé un groupe de travail réunissant des acteurs représentatifs de la filière ainsi que de l'emploi en France dont les premières actions seront déployées dans les toutes prochaines semaines.