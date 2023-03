Pôle emploi et Prism’emploi signent un accord pour améliorer le retour à l’emploi

Cet accord est une déclinaison régionale de l’accord cadre national signé par Pôle emploi et Prism’emploi le 12 mai 2022. Les deux acteurs s’engagent à mobiliser conjointement leurs ressources et leurs expertises pour améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. Ce partenariat a aussi pour objectif de répondre aux difficultés de recrutement des agences d’emploi et, de façon générale, de développer des synergies territoriales entre les deux réseaux.

« Cet accord nous permet de mutualiser nos forces et nos actions au bénéfice des demandeurs d’emploi et des entreprises sur l’ensemble du territoire francilien. Par cette signature, nous donnons un nouvel élan à notre coopération et intensifions nos relations afin d’agir conjointement en faveur du retour à l’emploi », s’est félicité Nadine Crinier, directrice régionale de Pôle emploi Île-de-France.

« Nous nous réjouissons de signer aujourd’hui un accord essentiel pour notre coopération avec les services publics de l’emploi en Ile-de-France. Il nous permettra d’aller plus loin dans notre collaboration et de démultiplier l’impact de notre action sur le terrain », déclare Christian Defontaine, président régional de Prism’emploi Île-de-France.

Pôle emploi et Prism’emploi ont ainsi souhaité renforcer leurs relations et l’efficacité de leurs dispositifs en coordonnant leurs initiatives dans les territoires.

Quatre axes majeurs

Cet accord cadre régional s’articule autour de quatre axes majeurs.

Tout d’abord, développer les relations entre les réseaux de Pôle emploi et des entreprises de travail temporaire et du recrutement, pour contribuer à une meilleure connaissance de leurs offres de services respectives, et agir ensemble pour faciliter et fluidifier le sourcing de candidats, en accordant une importance particulière aux demandeurs d’emploi en situation de handicap et aux personnes les plus éloignées de l’emploi.

Ensuite, il prévoit d’agir sur les offres d’emploi difficiles à pourvoir, notamment par la co-organisation d’actions sur les métiers pour lesquels des besoins en recrutement sont identifiés, et de favoriser les reconversions des demandeurs d’emploi, en mobilisant les outils de formation disponibles.