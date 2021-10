Pôle emploi et la CRMA en action

L’artisanat en Ile-de-France représente 173 000 entreprises et emploie près de 333 400 salariés (au 31 décembre 2013). Le nombre d’entreprises artisanales a augmenté de 20 % entre 2008 et 2013. Ce qui en fait l’un des acteurs économiques majeurs de la Région. Le secteur est un vivier important d’emplois et de qualifications en Ile-de-France et propose une offre de diplômes allant du CAP au BTS. L’artisanat doit actuellement faire face à des départs en retraite de ses dirigeants d’entreprises et au renouvellement de ses effectifs. Aujourd’hui, 39 % des dirigeants des entreprises de l’artisanat, sont âgés de 50 ans et plus.

Partant de ces constats, Pôle emploi IDF et la CRMA IDF souhaitent partager leurs expertises au service des professionnels et des demandeurs d’emploi de l’artisanat. En signant un accord cadre, ils s’engagent durant deux années, à renforcer et développer leurs collaborations au travers des axes prioritaires suivants :

- Favoriser les entreprises artisanales dans leurs recrutements en œuvrant à la transparence du marché du travail par une publicité accrue des offres d’emploi du secteur et en s’appuyant sur les expertises et l’offre de service de Pôle emploi.

- Développer l’apprentissage en renforçant les coopérations régionales et territoriales par la mise en place de plans d’actions et d’expérimentations en faveur des jeunes et des maîtres d’apprentissage.

- Faciliter la création et la transmission d’entreprise en développant les actions de promotion du contrat de génération et en sensibilisant les demandeurs d’emploi aux dispositifs d’accompagnement existants.

- Renforcer les échanges d’informations entre leurs réseaux franciliens en partageant les données socio-économiques et études prospectives des deux signataires et en mutualisant leurs outils et canaux de communication respectifs.

Un bilan annuel fera état des avancées et définira les axes de progrès visant à améliorer le partenariat existant ou ouvrir de nouveaux champs de coopération.