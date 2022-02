Pôle emploi et Initiative France s’engagent sur trois ans en faveur de l’entrepreneuriat

Guillaume Pepy, président d’Initiative France, et Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, ont signé un protocole national d’une durée de trois ans pour renforcer leur coopération. Les deux acteurs s’engagent à mobiliser conjointement leurs ressources, expertises et réseaux pour mieux promouvoir l’accompagnement des porteurs de projet.

En effet, avant la hausse des créations d’entreprise en 2021, le contexte de crise requiert plus que jamais un accompagnement sur mesure, en adéquation avec les besoins des futurs entrepreneurs, pour permettre l’émergence de nouvelles entreprises pérennes.

Ce partenariat s’articule autour de deux axes. Tout d’abord, sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi souhaitant développer un projet entrepreneurial, en mettant en valeur les atouts d’un accompagnement par le réseau Initiative France. Ensuite, agir en faveur des entrepreneurs affectés par la crise ou encore des entrepreneurs qui, faute de perspectives, ne pourront pas poursuivre leur aventure entrepreneuriale et ainsi faciliter leur retour vers l’emploi salarié. Il vient soutenir et amplifier les synergies déjà en place localement entre Pôle emploi et Initiative France. Les conseillers de Pôle emploi sont par exemple régulièrement invités à participer aux comités d’octroi de prêt d’honneur du réseau Initiative et à intervenir dans les clubs d’entrepreneurs sur des problématiques liées aux ressources humaines. Autant de pratiques qui seront encouragées à l’avenir.

Pour Jean Bassères, « La création d’activité est un levier important pour diversifier les solutions de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. Pôle emploi est attaché à promouvoir l’accompagnement des porteurs de projet, pour qu’il soit le plus adapté à leurs besoins, notamment de financement. Notre coopération avec Initiative France est, en ce sens, un moyen de sécuriser leurs parcours. ».

« Nous partageons avec Pôle emploi une implantation territoriale dense et la conviction que la création ou la reprise d’une entreprise peut être une voie d’insertion et de réalisation professionnelle. Nous mutualisons aujourd’hui nos savoir-faire au service de la réussite des porteurs de projets, en mettant l’accent sur le soutien aux jeunes de moins de 30 ans et aux habitants des quartiers prioritaires », a ajouté Guillaume Pepy.