POLAR : Lames de fond, de Chris Costantini

Poussé par la silhouette racée de son étrange cliente, il se lance dans une chasse réveillant de vieux fantômes, entre Mossad et secrets de la Kriegsmarine.



L’auteur, lauréat du premier prix de Beaune et second de la Plume de Cristal, propose une aventure très documentée, un voyage palpitant à travers le temps, mêlant Occident et Afrique, où le suspense accompagne le lecteur jusqu’à l'ultime ligne.