PME - PMI engagent la transition écologique avec la CCI

En 2022, des évolutions significatives interviennent dans de nombreux domaines, économie circulaire, rénovation énergétique, mobilité… De plus en plus d’entreprises intègrent ainsi une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Selon le rapport France Stratégie de 2016, les entreprises ayant intégré les enjeux de la RSE augmentent leur performance de 13 %. C’est dans un objectif de soutien que la CCI du Val-de-Marne assure un accompagnement spécialement dédié à la transition écologique des TPE PME du département. Grâce aux Masterclass et aux ateliers, « les TPE-PME pourront découvrir les dernières actualités et bénéficier de l’expertise du conseiller en développement durable et des partenaires associés ».

Au programme pour ce premier semestre :

Bornes de recharge électrique : votre entreprise est-elle concernée par les nouvelles obligations ?

Loi AGEC, REP, interdiction d'éliminer ses invendus non alimentaires... Découvrez la nouvelle feuille de route de l'économie circulaire.

Compensation carbone : Comprendre son principe.

Sobriété numérique : Quelles solutions pour mon entreprise ?

La CCI Val-de-Marne permet aux TPE-PME de bénéficier d’un diagnostic développement durable 100 % expert et 100 % pris en charge dans le cadre des dispositifs de France Relance.