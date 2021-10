PME : pariez sur la propriété intellectuelle pour accéder à l'Europe

Beaucoup de TPE et de PME sont convaincues que la propriété intellectuelle ne concerne que les grands groupes qui innovent. Or, toutes les entreprises doivent s'en préoccuper. « Être maître du jeu en matière de propriété intellectuelle peut s'avérer décisif dans les négociations à l'international », affirme Violaine Baudin, conseillère en développement international à la CCI Paris Île-de-France.

« L'objectif du Forum Europe est donc de sensibiliser les participants à ce domaine en leur présentant les grandes lignes de la propriété intellectuelle, à la fois en tant que patrimoine digne de protection, mais aussi comme source de revenus pour l'entreprise », ajoute-t-elle.

Pendant cette journée, les intervenants répondront aux problématiques telles que « En quoi la propriété intellectuelle est-elle un atout pour mon activité ? », « Comment protéger mes produits et savoir-faire ? » « Comment valoriser mes titres de propriété industrielle ? » ou encore « A qui s'adresser en Île-de-France ? ». Un déjeuner networking achèvera cette matinée.

L'après-midi, une série d'ateliers plus spécialisés entrera dans le détail sur trois sujets majeurs : la sécurité industrielle et les principaux points de vigilance à adopter, la sécurité des négociations via les contrats, outils indispensables pour prévenir les litiges et, pour les entreprises axées sur la R&D, un focus plus spécifique sur les accords de consortiums.