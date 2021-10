PM'up Covid-19 : la région IDF aide les entreprises qui modifient leur chaîne de de production

PM'up Covid-19 est la nouvelle aide de la région Île-de-France pour que les entreprises qui le peuvent modifient leur outil de production et fabriquent des masques, du gel hydro-alcoolique ou encore des respirateurs indispensables à la lutte contre le Covid-19.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont du arrêter leur activité et d'autres ont subi une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Et parce que nombreuses sont également celles qui se sont engagées contre l'épidémie, la Région a mis en place « PM'up Covid-19 », une aide qui complète la gamme d'aides « UP » destinées aux entreprises. La Région s'assure ainsi de la sécurisation des approvisionnements stratégiques en biens et services qui viennent à manquer en cette période d'épidémie.

Valoriser l'élan solidaire

Cette nouvelle aide vise à soutenir les projets des entreprises franciliennes solidaires et à financer l'adaptation ou la conversion des outils de production nécessaires à la confection de matériels indispensables à lutter contre l'épidémie.

Les entreprises concernées par cette aide sont les TPE, PME et ETI employant moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros.

Le montant de PM'up Covid-19 est plafonné à 800 000 euros maximum et sera disponible jusqu'au 31 décembre prochain.