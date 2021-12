Plusieurs bureaux de poste franciliens labellisés France Services

La Poste continue sa diversification et propose désormais à ses usagers un accompagnement ainsi qu’une aide pour faciliter l’accès aux différents comptes des services de l’Etat à ses usagers rencontrant des difficultés pour cela. Cet accompagnement s’effectue directement au sein des bureaux de poste labellisés France Services.

Plusieurs bureaux ont reçu le label en Ile-de-France. Parmi eux, on retrouve celui de la porte d’Aubervilliers. L’espace France Services y a fraichement été inauguré par Christophe Aumônier, sous-préfet, directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France et Olivier Duport, directeur du réseau la Poste de Paris. Etaient également présents lors de cette inauguration, Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement, Léa Filoche, adjointe à la mairie de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion et Anne-Claire Boux, adjointe à la mairie de Paris en charge de la politique de la ville. Ces espaces France Services sont déployés principalement dans les quartiers prioritaires de la ville. Neuf structures ont reçu ce label à Paris depuis le début d’année 2020.



© AP

Faciliter l’accès aux services et aux démarches

Au sein des espaces France Services, il est possible d’effectuer de nombreuses démarches, notamment refaire une carte grise, faire une demande d’allocation personnelle au logement, ou encore établir sa déclaration de revenus. La poste de la Porte d’Aubervilliers permet un accès au socle de huit opérateurs publics dont la CAF, Pôle Emploi, la CNAM, CNAV, la MSA, les services des ministères de l’Intérieur et de la Justice ainsi que de la Direction générale des finances publiques. Tous ces services sont accessibles en ligne, via un espace numérique mis à disposition par La Poste. Le nouvel espace France Services de Paris Porte d’Aubervilliers est ouvert 55 heures par semaine et est accessible aux personnes à mobilité réduite. En plus de pouvoir accéder à cet espace numérique, les usagers pourront échanger avec un expert dans un espace confidentiel, soit en présentiel ou en visio-conférence. En France, 312 bureaux de poste sont labellisés France Services, chacun de ces services est ouvert au moins cinq jours par semaine. Lors de l’inauguration, Éric Lejoindre a rappelé l’importance de mettre ces services dans les quartiers prioritaires de la ville : « Au sein même de Paris, il y a des territoires enclavés, il faut donner aux populations des services tels que ceux de France Services. ».

Au bureau de poste de la porte d’Aubervilliers, déjà trois usagers sont suivis et accompagnés par les équipes dédiées à ce service. Clémentine est l’assistante qui les accompagne dans leurs démarches. Lors de l’inauguration, elle a expliqué concrètement comment elle le fait : « Une femme est venue récemment parce qu’elle n’arrivait pas à se connecter à FranceConnect, nous avons créé une adresse électronique ensemble puis nous lui avons défini un mot de passe. Elle a ensuite pu accéder à l’ensemble des services proposés par FranceConnect », a-t-elle expliquée. De son côté, Léa Filoche, l’adjointe à la mairie chargée des Solidarités a insisté sur l’importance de renforcer l’accès au droit.