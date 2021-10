Plus-values immobilières : promesse de campagne (enfin) bientôt réalisée !

En portant de 15 à 30 ans la durée de détention au terme de laquelle les plus-values étaient exonérées, le Gouvernement précédent avait bloqué le marché. En l’absence de tout régime incitatif à l’investissement locatif dans l’ancien et à raison de l’effondrement des transactions sur les résidences secondaires, cela ne pouvait plus durer.



Souhaitons que cette fois soit la bonne. Rappelons que François Hollande avait déjà annoncé cette mesure d’allègement de la fiscalité, promesse de campagne, au lendemain de son élection. Rappelons aussi, qu’au lieu de cela, c’est sur une surtaxe pour les plus-values supérieures à 50 000 € qui a finalement été adoptée dans la loi de Finances pour 2013 !



En revanche, le Chef de l’Etat souhaite réattaquer la rétention des terrains à bâtir en supprimant tout système d’abattement. Attention, il ne faut pas stigmatiser sur ce point et créer un régime particulier : dans un environnement d’instabilité fiscale, les propriétaires préfèreront toujours conserver leurs biens en attendant une nouvelle réforme plus favorable.



A cet égard, la FNAIM soutient une application anticipée de l’allègement des plus-values immobilières à tous les biens immobiliers dès le 1er septembre 2013, et sans attendre la programmation de l’abattement exceptionnel pour 2014 également promu par le Chef de l’Etat.