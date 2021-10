Plus du quart de la consommation hivernale assuré par énergies renouvelables en France métropolitain

L'ensemble du parc éolien, solaire, hydroélectrique et bioénergétique s'élevait fin mars à 56 828 MégaWatts (MW), soit une hausse de 2 579 MW sur l'année écoulée. Sur le premier trimestre de l'année 2021, 992 MW de nouvelles installations ont été raccordés aux réseaux d'électricité, presque exclusivement sur les filières de l'énergie solaire et éolienne. C'est le parc solaire qui s'est le plus développé en 2021, avec 634 MW supplémentaires raccordés là où l'éolien ne compte que 317 MW supplémentaires injectés dans le réseau.

Ces résultats sont issus du Panorama de l'électricité renouvelable au 31 mars 2021, élaboré chaque trimestre par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), RTE, Enedis et l'Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d'Énergie). Enedis a annoncé que les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 25,8 % à la couverture de la consommation d'électricité de la France métropolitaine entre janvier et mars 2021. Ce chiffre monte même à 26,8 % sur la période de mars 2020 à mars 2021. Au total 36,1 TéraWatts heure ont été produits sur cette période, un chiffre en baisse de 4 % par rapport au premier trimestre 2020.

Si l'on prend les énergies renouvelables une à une, on remarque que c'est le parc hydroélectrique qui produit le plus, avec 25 503 MW raccordés au 31 mars 2021.

Ce chiffre descend à 17 910 MW pour le parc éolien. Le parc solaire représente quant à lui 10 990 MW raccordés. La bio électricité est loin derrière, avec seulement 2 202 MW.

Si les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 25,8 % de la production d'électricité, les objectifs fixés par la Loi climat sont donc encore loin d'être respectés. D'ici 2030, la part des énergies renouvelables devra représenter 40 % de la production. Pour tenir cet engagement, Enedis continue de développer son parc d'énergies renouvelables.