Plus de mètres carrés pour traiter la livraison du dernier kilomètre

Selon la dernière étude paneuropéenne de Knight Frank "Europe’s Last Mile", parue en novembre, « chaque milliard d’euros dépensé sur le web nécessite de dédier 24 000 m² de locaux supplémentaires à la logistique du dernier kilomètre », qui est le dernier segment de la chaîne de livraison d’une commande. Or, au cours des cinq prochaines années, les ventes en ligne devraient augmenter de 48 % dans les principaux marchés européens du e-commerce, le développement de locaux supplémentaires va donc être impératif.

3,5 millions de m² de locaux supplémentaires d’ici 2026

« En raison de cette augmentation, les sept principaux marchés européens du e-commerce auront besoin d’ici 2026 de 3,5 millions de m² de locaux supplémentaires dédiés à la livraison du dernier kilomètre », a annoncé Antoine Grignon, Directeur du département Investissement chez Knight Frank France. La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suède et la Pologne, sont les pays concernés. En 2021, leurs ventes en ligne ont représenté 16 % de l’ensemble des ventes du commerce et d’après les estimations, elles devraient atteindre les 20 % en 2026. Selon Knight Frank, la France aura, de son côté, besoin de 639 000 m² en plus pour répondre à cet essor de la livraison du dernier kilomètre.

Des locaux rares, mais convoités

Ces dernières années, le volume des surfaces dédiées à la distribution du dernier kilomètre a déjà nettement augmenté pour faire face à l’urbanisation de la population en Europe, mais aussi aux exigences croissantes des consommateurs en matière de services et de rapidité de livraison. Néanmoins, l’étude a révélé que les locaux encore disponibles étaient assez rares, malgré un engouement important des investisseurs pour cette classe d’actifs.

Ainsi, depuis 2020, plus de 160 milliards d’euros ont été investis sur le marché de l’immobilier industriel en Europe, soit 14,8 milliards d’euros par trimestre contre 9,5 lors des cinq années précédant la crise sanitaire. « En France, le marché de l’investissement industriel a également suivi cette courbe ascendante, avec une part de 20 % depuis le début de 2020 contre 10 % en moyenne depuis dix ans. L’an passé, un record avait été battu avec des volumes dépassant pour la première fois le seuil des 6 milliards, entrepôts logistiques et locaux d’activités confondus », a précisé Antoine Grignon.

Transformation de site pour pallier le manque d’offre

Enfin, pour pallier la pénurie de l’offre, les investisseurs ont cherché ces derniers mois à se positionner sur des sites à transformer, comme l’a expliqué Antoine Grignon : « En France, la sobriété foncière imposée par l’objectif de zéro artificialisation nette et la concurrence entre les différents usages sont particulièrement contraignantes, limitant la construction de nouveaux bâtiments dédiés à la logistique, urbaine notamment. Dès lors, les sites existants offrant un potentiel de transformation en zone urbaine dense sont de plus en plus convoités, permettant de pallier la pénurie de l’offre tout en promouvant un modèle de développement plus vertueux, qu’il s’agisse de zones industrielles, de friches à recycler et même d’immeubles de bureaux ».