Plus de limite d'âge pour la 12e édition de Talents des Cités

Sous l'égide du ministère de la Ville et du Sénat et organisé par BGE, le concours Talents des Cités soutient depuis 2002 la création d'entreprise dans les quartiers prioritaires de la Ville et donne chaque année un coup de projecteur sur les initiatives développées dans ces territoires.

