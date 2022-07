Plus de 8 millions d’euros pour la ville de Clichy

La politique de soutien aux communes du département des Hauts-de-Seine a mis en place un partenariat financier dont la ville de Clichy a déjà bénéficié à deux reprises. Pour la troisième fois, cette dernière recevra un soutien financier important de la part du département, à hauteur de 8 631 577 €.

De nouveaux projets à Clichy

Avec ce dispositif de soutien, le département réaffirme son rôle de partenaire avec les villes et communes du 92, en leur permettant d’engager des projets structurants. Depuis 2013, il met en œuvre des contrats de développement avec les trente-six communes de son territoire afin de faire émerger et soutenir des projets locaux. Au total, plus de cent contrats ont été approuvés avec les communes, ce qui représente un montant total de 621 millions d’euros. Dans le cadre du troisième partenariat avec la ville de Clichy, le soutien financier du département servira à la construction d’un équipement omnisports et culturel et à l’extension de la vidéo protection, ainsi qu’à la modernisation du mur d’image du centre de supervision urbain.