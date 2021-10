Plus de 20% des entreprises n'emploient aucun salarié handicapé

Plus de 20% des entreprises privées de plus de vingt salariés n'employaient en 2010 aucun travailleur handicapé et n'avaient pas non plus signé d'accord spécifique avec les partenaires sociaux sur le sujet, selon une étude du ministère du Travail dernièrement publiée.