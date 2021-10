Plus de 2 800 interpellations en région parisienne grâce à 825 caméras

La police est intervenue près de 6 000 fois sur l'agglomération parisienne (Paris et ses trois départements limitrophes, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) depuis le 21 décembre 2011 grâce à l'exploitation des images de 825 caméras, rapporte la préfecture dans sa lettre hebdomadaire PPrama. "Ce dispositif permet (...) de résoudre plus d'affaires judiciaires et plus vite dans l'intérêt des victimes", fait valoir la PP, qui a également identifié plus de 1 000 individus suspects.



La PP avait annoncé en février que près de 1 000 nouvelles caméras devaient être installées dans le cadre de son plan de vidéoprotection d'ici l'été. Elles font partie d'un parc de près de 13 500 caméras qui comprend celles de la SNCF et de la RATP (12 000), de la ville de Paris et de plusieurs sociétés privées, dont les images sont visibles dans les commissariats et centralisées à la préfecture de police.