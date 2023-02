Plus de 180 fermetures de classes en septembre

« Nous partageons l'incompréhension et l'inquiétude de la communauté éducative à l'annonce de la fermeture brutale et inédite de 187 classes dans les écoles », a déclaré sur Twitter Patrick Bloche, l'adjoint (PS) à l'éducation. Ce dernier regrette aussi « la suppression de 182 postes dans les collèges à la rentrée 2023, notamment en éducation prioritaire ».

Sans donner de chiffres, le rectorat a justifié de futures fermetures de classes par la baisse démographique et de la natalité dans la capitale.

La ville de Paris a perdu 4 100 élèves de primaire à la dernière rentrée scolaire, une baisse s'ajoutant à celle de 6 000 élèves enregistrée en 2021 et qui s'explique pour moitié, selon la Mairie, par des déménagements.

Pour la rentrée prochaine, le rectorat prévoyait une nouvelle baisse de plus de 3 000 élèves dans le premier degré, qui connaît une érosion continue de ses effectifs depuis une décennie.

Mais avec 155 suppressions de postes dans le premier degré et 182 dans le second degré, selon la FCPE Paris, « on pousse encore plus à la fuite des familles », déplore sa présidente Sylvaine Baehrel, qui voit derrière ces mesures « un choix politique ».