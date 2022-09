Plus de 100 villes labellisées « Ville active et sportive » en Île-de-France

Le label, renouvelable et décerné pour trois ans, valorise et récompense les initiatives et les politiques des communes en faveur de l’activité physique et sportive pour tous. Chaque année, les communes candidatent afin d’obtenir le label et sont récompensées par un, deux, trois ou quatre lauriers en fonction du projet sportif, de l’état des lieux sportifs du territoire, de la politique sportive, etc. La démarche est volontariste et gratuite pour les communes qui candidatent, puis les dossiers sont étudiés par un jury.

Des centaines de villes sportives en France

« Les communes tiennent à cœur le développement des activités physiques, ludiques et sportives comme un enjeu sociétal pour tous leurs administrés […]. C’est pourquoi notre label valorise les initiatives des communes », explique Patrick Appéré, président du label et de l’Association nationale des élus aux sports (ANDES).

Le label « Ville active et sportive » apporte non seulement une reconnaissance à l’engagement volontariste et au travail des élus au Sport, des équipes sur le terrain, des actions des associations sportives, mais c’est aussi un véritable outil pour définir la politique sportive d’une collectivité. Cette année, ce sont 288 communes candidates qui ont été récompensées. Parmi elles, 68 nouvelles communes s’engagent dans le réseau et 220 communes renouvellent leur label pour trois ans.

Les communes d’Ile-de-France labellisées "Ville active & sportive" en 2022

Magny-le Hongre ; Montévrain ; Mormant ; Saint Fargeau Ponthierry ; Saint Thibault-des-Vignes ; Buchelay ; Carrières sur Seine ; Chevreuse ; Elancourt ; Le Mesnil Saint Denis ; Montigny Le Bretonneux ; Plaisir ; Saint Germain-en-Laye ; Triel sur Seine ; Villennes-sur-Seine ; Voisins le Bretonneux ; Itteville ; Massy ; Orsay ; Saint Michel sur Orge ; Villebon sur Yvette ; Viry Chatillon ; Bourg la Reine ; Clichy La Garenne ; Gennevilliers ; Montrouge ; Neuilly sur Seine ; Puteaux ; Rueil Malmaison ; Ville d'Avray ; Villeneuve la Garenne ; Clichy sous-bois ; Dugny ; Le Blanc Mesnil ; L'Ile Saint Denis ; Montfermeil ; Montreuil ; Villepinte ; Champigny sur Marne ; Saint Maur des Fossés ; Argenteuil ; Attainville ; Cergy ; Eaubonne ; Enghien-les-Bains ; L'Isle Adam ; Mery sur Oise ; Montmorency ; Saint Brice sous Forêt.