Plus de 10 000 places en crèches créées à Paris entre 2001 et 2014

Sur la seule année 2013, près de 1 500 nouvelles places en crèches municipales ou associatives doivent être livrées. Au total, il y aura à la fin de la mandature du maire Bertrand Delanoë 33 000 places en accueil collectif. L'investissement total consenti par la Ville de Paris dans le domaine de la petite enfance s'élève à plus de 728 millions d'euros entre 2001 et 2014, assure-t-elle. Le nombre d'enfants de moins de trois ans dans la capitale a augmenté de plus de 1 700 depuis 1999, selon la mairie.