+41 % de visites pour ses centres parisiens : IWG ouvre un nouvel espace Regus à Paris

Cette ouverture, au 64 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement de Paris, vise à répondre à la croissance toujours soutenue de la demande des travailleurs pour de nouvelles solutions de travail hybride.

Une demande hybride toujours en hausse

Avec une augmentation de 40 % de la fréquentation des centres IWG en France entre janvier et mars 2022, le travail hybride continue de gagner du terrain dans le quotidien de millions de professionnels. La capitale est particulièrement concernée, avec une hausse dela fréquentation de 41 %.

Dans ce contexte, l’opérateur accélère son développement et prévoit déjà trois nouvelles ouvertures à Paris pour le second trimestre 2022 : un centre Regus en avril, un Signatureen mai et un espace HQ en juin.

Christophe Burckart, directeur général d'IWG France a commenté : « Nous continuons de constater un engouement extraordinaire pour les solutions de travail hybride. Et alors que nous poursuivons notre croissance à grande échelle, nous gardons en tête notre objectif de rapprocher le travail au plus près du domicile des professionnels, aussi bien en zone périurbaine que dans des villes de taille moyenne ou en zones rurales. »

Un espace Regus dans un immeuble classé du 11e arrondissement

Réparti sur 2 500 m2, le centre prend ses quartiers au 64 avenue Parmentier, dans un immeuble entièrement rénové à la façade classée. Les 6 étages, ouverts 24h/24, offrent 287 postes de travail, plusieurs salles de réunion, ainsi qu’un espace lounge de 270 m2.

Côté architecture, le style de ce nouvel ensemble de bureau fait la part belle aux matériaux bruts et à la céramique. Les visiteurs pourront profiter d’une cour intérieure et de plusieurs jardins d'hiver. Ils trouveront également à leur disposition un local à vélos et un espace douche.

Le travail hybride, un modèle profitable et durable

Plus que d’offrir de nouvelles façons de travailler, le modèle du travail hybride contribue à redessiner et à redynamiser les territoires, avec pour résultats, des gains économiques,sociaux et environnementaux. Réduire les trajets domicile-travail est une mesure clé pour les entreprises souhaitant limiter leur empreinte carbone, ces trajets équivalant à une empreinte de 3,2 tonnes de CO 2 par personne et par an.

Côté travailleurs, 78,5 % des professionnels se sentent plus épanouis dans leur travail depuis qu’ils évoluent de manière flexible (IWG). Pour les entreprises, le travail hybride limite les coûts et maximise la productivité des employés : près d’une personne sur deux estime être plus efficace avec ce modèle, qui permet d’économiser en moyenne 10 000 euros par an et par employé.