Plüm Énergie fournit une seconde fois la capitale en énergies vertes

Depuis le 1er janvier 2018, Plüm Énergie fournit environ 5 000 sites de la capitale en énergie 100 % « EVOC » (électricité verte d'origine contrôlée). Investi d'une volonté d'accompagner les collectivités locales dans leur transition énergétique, le fournisseur a de nouveau candidaté à l'appel d'offres lancé par la Ville de Paris.

Avec l'obtention de ce marché public, lancé conjointement par la Ville de Paris et le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, le fournisseur approvisionnera 8 000 bâtiments et équipements publics à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la fin de l'année 2022. Cette prestation représente 100 GWh / an, soit le double du marché qu'il avait remporté deux ans auparavant.

Par ailleurs, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, Plüm Énergie fournira en biométhane, gaz 100 % renouvelable, les mairies d'arrondissement de la capitale actuellement chauffées au gaz de ville.