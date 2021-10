Plongée dans les archives des Hauts-de-Seine

A Nanterre, la nouvelle exposition des Archives départementales illustre l’histoire du Département des Hauts-de-Seine à travers la création littéraire, artistique, architecturale, mais aussi technique. Comme le précise le Conseil général, « De Beaumarchais à la première de Figaro, en 1734 à Gennevilliers, à Abel Gance tournant dans les studios devenus mythiques de Boulogne-Billancourt, c’est un long inventaire culturel éclectique, émaillé d’affiches de théâtre, de témoignages liés aux grands noms ayant vécu un temps sur ce territoire, qui attend les visiteurs. » L'exposition évoque aussi les compositeurs (Ravel, Marcel Landowski, etc.), les grands sculpteurs tels que Rodin à Meudon, Arp à Clamart, Dubuffet à l’île Saint-Germain (la Tour aux Figures) ou Moretti, à La Défense. Du XXe siècle, viennent notamment des photographies liées au 7e art comme des affiches de cinéma. Le patrimoine artisanal, en particulier celui des maîtres verriers, n’est pas oublié : fonds des ateliers, dessins préparatoires… ou encore le patrimoine industriel avec des prototypes de véhicules du début du XXe siècle… Quant au patrimoine architectural, l’un des plus riches du département, il est constellé de noms célèbres venus y construire, de Le Corbusier à Jean Nouvel, en passant par Mallet-Stevens… L’exposition passe ainsi en revue les lieux célèbres, les curiosités urbanistiques, les monuments remarquables ou plus intimistes comme la maison d’Armande Béjart (XVIIe siècle) classée et devenue musée d’art et d’histoire, à Meudon.