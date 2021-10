PLFSS 2022 : +0,6 milliard d’euros accordés aux politiques du handicap

Avec une progression inédite de 4,7 % de l’objectif global de dépenses finançant les politiques du handicap, près de 600 millions d’euros supplémentaires sont consacrés, d’une part, à la création de nouvelles solutions pour les concitoyens et, d’autre part, à la revalorisation des salaires des professionnels qui les accompagnent.

Comme s’y était engagé le Gouvernement envers le secteur médico-social, 74 000 soignants du handicap bénéficieront d’une augmentation de 183 euros net par mois d’ici le 1er janvier 2022, pour un coût de 387 M€, preuve de la reconnaissance de l’implication constante des professionnels du secteur au service des personnes qu’ils accompagnent, avec dévouement et professionnalisme. Les avancées concrètes de la 5ème branche doivent permettre de répondre aux enjeux de reconnaissance et de valorisation de cette filière en réinterrogeant les conditions salariales, mais aussi la sécurisation et la fluidité des parcours, la formation tout au long de la vie professionnelle et la qualité de vie au travail.

« L’ambition portée par la cinquième branche reste intacte et nous nous donnons plus que jamais les moyens de l’accomplir avec ce budget 2022 pour construire une société qui assure le plein accès à l’autonomie. », commente Sophie Cluzel.

Le PLFSS 2022 prévoit également près de 150 millions d’euros pour de nouvelles mesures visant à accompagner l’évolution de l’offre des établissements vers une orientation plus prononcée vers les services, en conformité avec les recommandations de l’ONU.

Par ailleurs, 67 millions d’euros sont dédiés au financement des solutions très accompagnées en réponse aux besoins identifiés sur le territoire. L’essentiel de l’effort se concentre sur le développement des services, avec 18 millions qui viennent renforcer les crédits permettant d’accompagner la scolarisation des enfants, dont 12 millions pour les unités d’enseignement autisme et 6 millions pour les unités d’enseignement polyhandicap.

Près de 15 millions d’euros sont consacrés au volet handicap de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, 10 millions supplémentaires aux Agences Régionales de Santé (ARS) pour répondre aux situations critiques et 7 millions au déploiement des services de soutien à la périnatalité et à la parentalité des personnes en situation de handicap.

Enfin, ce PLFSS consolide les crédits de la Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement : 9 millions d’euros sont ainsi destinés au renforcement des Plateformes de coordination et d’orientation (PCO) pour accélérer les démarches de diagnostic et d’intervention précoce et les élargir aux enfants de 7 à 12 ans. Les crédits engagés permettront de financer d’ici 2023 des unités résidentielles de petite taille dans chaque région afin d’accueillir les adultes autistes présentant des troubles sévères.