Hauts-de-Seine : PLATO Executive pour former les entrepreneurs

Deux groupes seront mis en place dans le département, au nord dès janvier et dans le Sud printemps prochain. Aux fondamentaux qui ont fait le succès des réseaux PLATO (partage d’expérience avec ses pairs et des coachs de grandes entreprises, renforcement de son réseau professionnel, développement de nouvelles opportunités d’affaires) s’ajoute un programme de formation centré sur les besoins des dirigeants de PME et TPE. Les thématiques retenues pour ce programme sont le fruit des échanges et des réflexions menés depuis de nombreuses années au sein des réseaux PLATO du département. Ils reflètent les sujets les plus souvent abordés lors des rencontres entre dirigeants.

Chaque mois pendant deux ans, une session de formation est organisée le soir (18h-22h), soit 80 heures de formation éligibles à une prise en charge OPCA. Trois grandes thématiques sont abordées : la stratégie et le pilotage de l’entreprise, le management et le développement des ressources humaines, le développement commercial et marketing. Un module de perfectionnement est également proposé aux participants afin d’approfondir certaines questions ou de travailler sur des sujets complémentaires.

Les échanges et les rencontres ne se limitent pas au seul cadre du réseau PLATO Executive. Les membres du groupe ont, en effet, l’opportunité de nouer des liens durables avec les membres des autres réseaux PLATO mis en place dans les Hauts-de-Seine : participation aux plénières, conférences et rencontres d’affaires, présence dans l’annuaire du réseau, accès aux événements organisés par la CCI Hauts-de-Seine…