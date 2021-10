Le bilan est très positif, l’analyse des résultats le montre : 97 % des participants sont satisfaits de la montée en compétences qui en résulte. 90 % d’entre eux estiment que cette dynamique de réseau contribuera en outre à améliorer les résultats de leur entreprise à moyen terme. Certains participants ont déjà noué des contrats, des relations commerciales et de coopération (17 contrats d’affaires conclus à fin décembre 2013).

« Je me sens isolée au quotidien. Pouvoir échanger et avoir un œil d’expert est extrêmement intéressant et cela permet de faire retomber la pression » commente Fabienne Angaud, présidente de la société Kami Fraft.

Plato Eco’Actif a réuni en deux ans près de 55 dirigeants de PME, répartis en quatre groupes territoriaux (Seine-Saint-Denis, Paris, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne), coachés par 12 cadres de grandes entreprises (Paprec, Orange, Chimirec, ADP, La Poste, GRDF, Alstom, Bouygues Energies Services, Generali), ainsi que des experts et des consultants. Tout au long des deux années, les dirigeants des PME ont travaillé sur les thématiques : stratégie et développement, ressources humaines et organisation, RSE et éco-activités. Cette action est co-financée par l’Ademe, par les fonds européens du Feder et le Conseil général de Seine-Saint-Denis.