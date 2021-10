Plateforme temporaire pour le logement des conjoints violents: 10 demandes en 24h

Selon les déclarations de Nicole Belloubet, ministre de la Justice, lors des questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale, une dizaine de demandes ont été reçues en 24 heures et provenant de différents départements, « en petite couronne parisienne ou des départements plus ruraux, comme les Pyrénées-Atlantiques ». « Ces demandes sont variables et nous devons y répondre en 24H. Et d'ores et déjà, des demandes ont été satisfaites », notamment dans le Haut-Rhin, a-t-elle ajouté.

Ce « dispositif exceptionnel et temporaire », lancé en même temps qu'un numéro national dédié à l'écoute des conjoints violents, « évalue les disponibilités de logement chez nos partenaires habituels » et en cas d'insuffisance, « peut faire appel à des nuitées hôtelières qui sont prises en charge par le gouvernement », a expliqué Nicole Belloubet.

La ministre a rappelé qu'en dépit du confinement qui a pratiquement mis à l'arrêt l'activité des tribunaux, les violences intrafamiliales demeurent « des contentieux prioritaires et urgents » et donnent encore lieu à des ordonnances de protection ou des comparutions immédiates.

« Il était également essentiel d'assurer les mesures d'éloignement qui sont prises par les juridictions (...). La plateforme d'orientation (recensant les logements disponibles pour) l'éviction des conjoints violents répond à cela », a-t-elle expliqué.

