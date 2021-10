Plateforme Emploi Store : A la conquête du marché caché de l'emploi

Le marché caché de l’emploi n’est pas inaccessible, il suffit d’avoir les bons outils. Le Village numérique, organisé par Pôle emploi Île-de-France et la radio Voltage, a accueilli 1 200 visiteurs et 19 entreprises. Au sein de l’école 42, 104 offres d’emploi ont été proposées. Un des objectifs du forum était d’aider les personnes en recherche d’emploi ou de formation à se familiariser avec le marché caché de l’emploi. Les visiteurs ont été sensibilisés aux nombreux services et applications numériques gratuits qu’offre la plateforme Emploi Store.

Trouver son métier

Dans une salle, non loin de la cafétéria de l’école 42, de nombreuses personnes ont répondu à l’appel. Elles se regroupent autour des quatre pôles de renseignement intitulés « choisir un métier », « se former », « préparer sa candidature » et « trouver un emploi ».

Pascal Henon, conseiller à Pôle emploi, renseigne les visiteurs au stand « préparer sa candidature ». Il fait une démonstration de la plateforme Emploi Store. Sur cette dernière, une série de services numériques sont à disposition afin de trouver un emploi, se former et de préparer sa candidature…

Des candidatures spontanées auprès d’entreprises

« Vous pouvez trouver en deux clics des entreprises qui sont susceptibles d’embaucher », explique Pascal Henon. Emploi Store permet de proposer des candidatures spontanées

auprès d’entreprises qui n’ont pas forcément publié d’annonces sur le marché de l’emploi dit ouvert ou qui pourraient avoir besoin de recruter. « Les entreprises sont toujours à la recherche de nouveaux talents », ajoute le conseiller Pôle emploi.

La Bonne Boîte fait partie de ces services qui encouragent les candidatures spontanées et la conquête du marché caché. Après avoir créé son compte et choisi sa thématique, le visiteur obtient une liste d’entreprises avec leurs coordonnées. Une aide à la candidature est alors proposée afin d’identifier ses atouts et ses compétences avant de postuler.

« Connaître son savoir faire et son savoir être »

« L’important, c’est de connaître son savoir-faire et son savoir être », précise Pascal Henon. Pour cela, le service numérique Place des Talents propose de faire des tests de personnalité. Après, le candidat peut découvrir à quelle entreprise il pourrait correspondre. Les candidats doivent alors remplir une fiche Talents sur leur savoir être et savoir-faire qui est mis en ligne.

Une alternative à Pôle emploi

Du côté du service numérique WeeGid, « mon métier près de chez moi », on propose une alternative à Pôle emploi. Les utilisateurs remplissent un profil en ligne en sélectionnant cinq entreprises près de chez eux.

Par la suite, les entreprises, sélectionnées ou non, peuvent contacter le candidat. Cette plateforme permet donc aux utilisateurs « de connaître et de se faire connaître », assure l’intervenante. WeeGid offre également la possibilité au candidat de suivre la consultation de leur CV par les entreprises. La start-up est en contact avec 2 000 entreprises et compte déjà 25 000 candidatures.

Cette formation lui ouvre des possibilités d’évolution importantes

Néanmoins, l’emploi n’est pas l’unique secteur mis à l’honneur pendant ce forum. La formation est aussi essentielle pour trouver un emploi. Le village numérique présente les MOOCs qui sont de plus en plus populaires. Ces cours en ligne, accessibles sur France université numérique (FUN), sont préparés par des professeurs d’universités, de grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs. Pas moins de 174 cours sont accessibles sur la plateforme.

Pour l’instant, aucun diplôme n’est décerné en fin de session. Mais dès avril 2015, un certificat sera remis. Des moyens seront donc mis en œuvre pour surveiller les candidats et vérifier que les épreuves sont réalisées dans le respect des règles d’examen. Le professeur surveillera l’élève à distance via une web cam. Ce certificat MOOC pourra alors être un élément valorisant sur le CV.

Damien Chevalier, consultant senior chez Kyu Associes (cabinet d’études et de conseil en management), a suivi un MOOC en statistique et Big Data pendant un an afin d’apprendre à structurer ces données et les valoriser. Grâce à cette formation en ligne, qui lui ouvre désormais des possibilités d’évolution importantes, il a pu mettre à profit ces nouvelles compétences dans son travail.

Un réseau social anonyme de commentaire de CV

Enfin, une autre plateforme a retenu l’attention des visiteurs. « Emploi Store idée » permet aux individus de mettre en ligne des idées d’applications pour l’emploi. Celles-ci sont soumises aux votes et aux commentaires des participants. Un développeur peut ainsi adopter l’idée et crée une nouvelle appli pour l’emploi. Par exemple, une future appli, actuellement « en couveuse », propose « un réseau social anonyme de commentaire de CV » afin de l’améliorer et ainsi augmenter ses chances de trouver un emploi. Tout le monde peut donc participer à l’enrichissement de la plateforme. « Emploi store, c’est d’abord du partage », conclut Pascal Henon.