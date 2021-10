Le plan vélo 2021-2026, voulu par les écologistes et la maire Anne Hidalgo, doit permettre de faire de la capitale "une ville 100% cyclable".

Avec le précédent plan, doté de 150 millions d'euros, "Paris a initié sa révolution de la mobilité", avec "une massification des usages". Avec ce nouveau plan vélo "l'objectif, c'est de faire une ville 100% cyclable", a indiqué David Belliard, adjoint EELV à la transformation de l'espace public. Ce plan sera présenté au Conseil de Paris, mi-novembre. D'ici la fin de la mandature, le maillage cyclable de la ville de Paris comprendra 180 km de pistes cyclables sécurisées, et 390 km de double sens cyclables.

Pour réaliser cet objectif, 250 millions d'euros vont être investis durant la mandature, dont 180 millions dans les infrastructures, "les grands axes qui vont irriguer toute l'île de France", comme le RERV et le "Vélopolitain", un réseau de grands axes de pistes cyclables qui maillerait la ville, et sa banlieue.