Plan stratégique Haropa 2020-2025

Engagé dans la démarche de création d'un établissement portuaire, maritime et fluvial, unique, qui regroupera les ports de Seine que sont Le Havre, Rouen et Paris, Haropa veut donner à chacun l'opportunité de s'exprimer.

Ainsi, après différentes rencontres organisées auprès des clients et des territoires, Haropa permet désormais à chacun de participer au débat : une plateforme vient d'être lancée sur laquelle chaque client des ports, chaque acteur du territoire, chaque citoyen peut, par le biais d'un formulaire ou dans le cadre d'une contribution libre, s'exprimer sur le Plan Stratégique du futur établissement portuaire.

Cette plateforme, accessible à tous, donne également toutes les précisions sur la construction de ce “futur Haropa”.

Accès à la plateforme https://concertationplanstrategique.hraopaports.com.