Plan Grand Froid : l'Etat renforce encore son soutien aux personnes à la rue

Hier soir, 636 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, dont 445 à Paris, ont été ouvertes, portant le nombre total de places supplémentaires à 938 dont 614 à Paris.

À Paris, les services de l'État en lien avec la ville et les associations ont décidé l'ouverture de places complémentaires à destination des femmes, familles et hommes isolés.

Toutes les équipes de maraudes, pédestres, véhiculées et nocturnes (SamuSocial de Paris, Ville de Paris, associations, etc.) sont renforcées. Elles iront à la rencontre de tous les publics, y compris dans les zones les moins accessibles comme le bois de Vincennes. Le nombre d'écoutants du 115 est également augmenté pour répondre aux demandes les plus urgentes.

Les places ouvertes s'ajoutent aux 5189 places ouvertes dans le cadre de la période hivernale depuis le 18 octobre 2020. Pour rappel, plus de 136 000 places d'hébergement d'urgence sont ouvertes chaque nuit en Île-de-France.

Selon les besoins, le dispositif pourra monter en puissance.

La préfecture de région d'Île-de-France, préfecture de Paris pilote la veille saisonnière et reste en lien constant avec l'ensemble des partenaires : l'Agence régionale de santé (ARS), le Secrétariat général de la zone de défense et sécurité de Paris et les services de l'État dans chaque département pour la mise à l'abri des publics vulnérables. La veille saisonnière a été activée le 18 octobre 2020 et se poursuivra jusqu'à la fin de la trêve hivernale.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, remercie tous ceux, associatifs, bénévoles et agents publics, qui se mobilisent en cette période de grand froid, au service de nos concitoyens les plus vulnérables.