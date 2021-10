Plan France Relance : VeniVerdi lauréate

Dans le cadre de France Relance, une enveloppe de 17 millions d'euros est destinée au développement de l'agriculture urbaine. Cet argent est voué à accompagner les collectivités, les associations et les bailleurs sociaux dans la réalisation de leurs projets malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire. Pour cela, ils pouvaient déposer leurs dossiers afin d'obtenir des subventions à hauteur de 50 % du prix du projet. 451 lauréats ont déjà été sélectionnés dans cette catégorie de projets depuis la fin du mois de mars. Le plan France Relance souhaite soutenir l'émergence et la structuration de jardins partagés en finançant du matériel comme des outils de jardinage ou de prestations de formation, d'animation et d'études. Il s'agit, ainsi, de promouvoir des lieux de vie ouverts à la participation des riverains en lien avec d'autres structures de leur quartier (écoles, maisons de retraites, centres sociaux, commerces de proximités…).

Par ailleurs, le développement de l'agriculture urbaine permettra de renforcer l'accès à des produits frais et locaux tout en apportant une activité fédératrice et pédagogique aux habitants d'un même quartier. L'objectif est que les jardins partagés deviennent à terme des espaces de convivialité et d'échanges. Ces lieux peuvent également servir aux établissements scolaires comme outils pédagogiques. A la mi-juin, plus de 300 projets ont d'ores et déjà été soutenus par le plan de relance, notamment au sein des Quartiers prioritaires de la ville (QPV). Il est encore possible de présenter son projet auprès de la préfecture fin de bénéficier d'une subvention.

VeniVerdi mutualise les espaces verts du 93

L'association VeniVerdi a reçu une subvention de 40 000 euros pour son projet de création d'un village agricole dans la commune de Clichy-sous-Bois. Créée en 2010, l'association souhaite construire des jardins en ville et développer l'agriculture urbaine. Depuis 2012, elle a créé huit jardins partagés ainsi que quatre jardins scolaires dans la région. Elle accompagne les citoyens et les bailleurs qui souhaitent mettre en place un jardin partagé dans leur résidence. De plus, depuis 2014, l'association se charge d'installer des agriculteurs en ville. Ainsi, plusieurs projets ont vu le jour. Parmi eux, la mise en place d'espaces d'agriculture urbaine sur le toit du collège Matisse, dans le vingtième arrondissement de Paris, sur le toi tu site ERDF dans la rue Aboukir ou encore au collège pierre Mendes France.

Le projet de VeniVerdi soutenu par France Relance est la création d'un jardin partagé sur la commune de Clichy-sous-Bois. Cet espace devrait plus précisément prendre place dans le quartier du Bois-du-Temple confronté à d'importantes difficultés socio-économiques. L'association souhaite donc y créer un espace de 5 000 m2 en transformant et mutualisant les espaces verts du quartier pour améliorer le cadre de vie, créer des lieux de convivialité et ainsi favoriser le vivre ensemble et les liens entre habitants autour de jardins partagés et collectifs.