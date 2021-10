Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté

Lancé le 24 novembre 2020 par Olivier Véran, un plan de 100 millions d'euros vise à financer les projets portés par les associations de lutte contre la pauvreté, afin de mieux accompagner les plus précaires face à la crise. Ce dispositif s'ajoute au soutien apporté par le Gouvernement aux populations les plus en difficultés, qu'il s'agisse des aides exceptionnelles de solidarités versées à plus de 4 millions de foyers les plus modestes et de jeunes en situation de précarité, de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire ou encore de l'augmentation des moyens destinés à l'aide alimentaire en France, de 94 millions d'euros pour l'année 2020.

Deux sessions d'appel à projets

Ce plan de soutien aux associations est mis en œuvre par le biais de deux vagues d'appels à projets, dont la première a été lancée le 24 novembre, d'un montant de 50 millions d'euros chacun, dont un tiers des crédits est consacré à des projets nationaux et deux tiers à des projets régionaux. La seconde vague sera lancée fin 2021. Ces appels s'adressent aux associations de la lutte contre la pauvreté, quelle que soit leur taille, qui œuvrent notamment dans les domaines de la lutte contre la précarité alimentaire et l'accès aux biens essentiels (alimentation et hygiène), l'accès aux droits, le soutien aux familles, notamment pour l'accueil des enfants de parents demandeurs d'emploi et en insertion sociale et professionnelle, ainsi que l'insertion sociale et professionnelle.

Le premier appel à projet projette de soutenir des projets d'envergure régionale mais également nationale visant à développer des actions innovantes pour améliorer les services rendus aux personnes en situation de précarité, moderniser les dispositifs d‘accès aux biens essentiels (alimentation et produits d'hygiène) des personnes en situation de précarité, pour éviter les ruptures d'accès aux biens, et adapter les systèmes d'information et infrastructures des associations.

« Depuis le début de la crise épidémique, les associations ont mobilisé tous leurs moyens pour venir en aide aux plus pauvres, aux plus fragiles de nos concitoyens, et le Gouvernement les a alors soutenus dans cette mission. Mais pour faire face aux conséquences sociales d'une épidémie sans précédents, et au basculement dans la pauvreté de publics nouveaux, le Gouvernement a souhaité que dans le plan de relance renforce encore davantage ce soutien aux associations. 100 millions d'euros permettront de financer partout en France des projets solidaires portés par les associations, qui répondront à cette nouvelle donne de la précarité en France », a indiqué Olivier Véran.

Pour candidater, les associations de lutte contre la pauvreté peuvent déposer leur projet sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, à l'adresse https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/luttecontre-l-exclusion/article/plan-de-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete, jusqu'au 15 janvier 2021.