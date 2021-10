Plan de soutien aux acteurs de la FrenchTech

Un plan de soutien public conjoncturel a été lancé par le ministère de l'Economie afin d'aider les acteurs de la FrenchTech à sortir de la crise. Ce plan contient plusieurs mesures qui vise à leur assurer une souveraineté technologique et à préserver les emplois et ainsi contrer les tentatives de rachats des entreprises françaises par les géants américains et chinois.

Fonds « FrenchTech Souveraineté »

L'une des mesures de ce plan est le lancement du fonds d'investissement « FrenchTech Souveraineté » de 150 millions d'euros, géré par BpiFrance et à destination des entreprises technologiques françaises qui développent des technologies d'avenir à caractère souverain. Le Gouvernement espère porter ce Fonds à 500 millions d'euros en 2021.

Soutenir le financement de la FrenchTech

Le plan prévoit de soutenir le financent des entreprises technologiques à hauteur de 500 millions d'euros. En détail, pour soutenir la trésorerie de ces entreprises, le fonds FrenchTech Bridge, qui vise à financement des bridges entre deux levées de fonds, sera augmenté de 80 millions d'euros et sera lancée une offre de prêts, de 100 millions d'euros.

Par ailleurs, le fonds d'investissement PSIM sera rechargé à hauteur de 120 millions d'euros pour accompagner les startups lauréates du Concours mondial d'innovation.

Enfin, les dispositifs d'aide à l'innovation seront renforcés : le Concours d'innovation (i-Nov) bénéficiera d'une dotation supplémentaire de 20 millions d'euros et une nouvelle vague de Challenges IA sera lancée pour 15 millions d'euros.

Soutenir l'émergence de nouvelles startups

Dans la continuité du plan Deep Tech de BpiFrance, plusieurs mesures de soutien au développement de projets technologiques doivent être mises en oeuvre : il s'agit du déblocage d'une troisième tranche de financement de 65 millions d'euros en faveur du SAAT et lancement d'une deuxième vague d'appel à projets dotée de 15 millions d'euros à destination de programmes spécialisés dans l'entrepreneuriat ainsi que la création du fonds d'investissement FrenchTech Accélération n°2, de 100 millions d'euros.

Appel à contribution

Un appel à contribution a été lancé par Cédric O auprès du grand public et des entreprises afin de définir les mesures à maintenir et celles à prendre pour accélérer le développement des usages numériques.

Toutes les propositions seront analysées afin d'élaborer un projet de loi qui sera soumis au Parlement d'ici la fin de l'année.

Actions d'information pour aider au recrutement

L'objectif étant d'améliorer l'orientation des candidats, la connaissance des carrières possibles selon les startups, une plateforme listant les métiers de la Tech et une campagne de communication sur les opportunités d'emploi dans ce secteur seront lancées durant l'été.

La FrenchTech Community participera au financement des initiatives locales relatives aux carrières et opportunités dans les entreprises technologiques. Dès juillet, un appel à projets sera lancé, avec une attention toute particulière portée aux projets visant des publics peu représentés dans l'écosystème.