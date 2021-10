Plan de rénovation du musée de la Marine

Un "contrat d'objectifs et de performance" pour les années 2012-2014 a été signé à cet effet entre le ministère et la direction du musée. Le plan de rénovation entre dans le cadre de la politique engagée par le ministère dans le domaine culturel, en accompagnant en particulier les grands musées sous sa tutelle.

Le projet poursuit un double objectif : "mettre les bâtiments en conformité avec les normes réglementaires et techniques" et "proposer une offre culturelle renouvelée et vivante en valorisant les collections à travers des expositions de haut niveau" sur le monde maritime, précise la Défense dans un communiqué. Il s'inscrit dans un plan plus général de rénovation de l'ensemble du Palais de Chaillot.